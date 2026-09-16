SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a balistik füze saldırısı: Aramco petrol tesisi hedef alındı!

Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Son dakika haberleri: Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan 'ın Yemen 'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ ALEVLENİYOR

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.