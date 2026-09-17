SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika: Riyad yönetimi, Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
AA

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Taif kentine fırlattığı insansız hava aracı (İHA) havada imha edildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma İdaresinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Taif kentinde Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'nın önlenerek imha edildiği belirtilen açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle kentte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Hayatını kaybeden kişinin Yemenli, yaralılardan birinin Suudi Arabistanlı, diğerinin ise Pakistanlı olduğu, Pakistanlı yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bazı binalar ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEMEN'İN HACCE İLİNE HAVA SALDIRISI

Öte yandan Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Hacce ilindeki Abs kentine iki hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 4 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

HUSİLERE AİT 3 İLETİŞİM KULESİ VURULDU

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberinde ayrıca Suudi Arabistan savaş uçaklarının, Yemen'in Taiz vilayetindeki Et-Taziyye ve Hudeyr kentlerinde bulunan 3 iletişim kulesini hedef aldığı belirtildi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SUUDİ ARABİSTAN #YEMEN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!