SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Taif kentinde Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'nın önlenerek imha edildiği belirtilen açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle kentte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kişinin Yemenli, yaralılardan birinin Suudi Arabistanlı, diğerinin ise Pakistanlı olduğu, Pakistanlı yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bazı binalar ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.