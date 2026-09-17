SON DAKİKA| Husiler’den Suudi Arabistan’a İHA saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: Riyad yönetimi, Husilerin fırlattığı İHA'nın havada imhası sonucu Taif kentine düşen şarapneller nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.
Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Taif kentine fırlattığı insansız hava aracı (İHA) havada imha edildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma İdaresinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Taif kentinde Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir İHA'nın önlenerek imha edildiği belirtilen açıklamada, düşen şarapneller nedeniyle kentte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Hayatını kaybeden kişinin Yemenli, yaralılardan birinin Suudi Arabistanlı, diğerinin ise Pakistanlı olduğu, Pakistanlı yaralının durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Açıklamada ayrıca bazı binalar ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEMEN'İN HACCE İLİNE HAVA SALDIRISI
Öte yandan Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları Hacce ilindeki Abs kentine iki hava saldırısı düzenledi.
Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 4 araç ise kullanılamaz hale geldi.