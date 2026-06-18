SON DAKİKA I ABD basını duyurdu: ABD ile İran arasında mutabakat metni imzalandı!

Son Dakika Haberleri... ABD ile İran arasında aylardır süren savaş resmi mutabakatın imzalanması ile resmen sona erdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mutabakat metnini imzaladığını duyurdu.

ABD basını tarafından yapılan haberde, "ABD ile İran mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı. anlaşma an itibariyle yürürlükte" ifadeleri kullanıldı.