SON DAKİKA I ABD basını duyurdu: ABD ile İran arasında mutabakat metni imzalandı!
Son Dakika Haberleri... ABD/İsrail ile İran arasında savaş resmi olarak sona erdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, mutabakat metninin bir kopyasını imzaladı ve fotoğrafı İranlılar ile arabulucu ülkelere gönderdi. İran Dışişleri ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran ve ABD liderleri tarafından mutabakat metni imzalandı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika Haberleri... ABD ile İran arasında aylardır süren savaş resmi mutabakatın imzalanması ile resmen sona erdi.
BEYAZ SARAY ANLAŞMAYI DOĞRULADI
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mutabakat metnini imzaladığını duyurdu.
ABD basını tarafından yapılan haberde, "ABD ile İran mutabakat zaptı elektronik ortamda imzalandı. anlaşma an itibariyle yürürlükte" ifadeleri kullanıldı.