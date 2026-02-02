SON DAKİKA I ABD basını duyurdu: ABD-İran görüşmeleri İstanbul’da!

Son Dakika Haberleri... İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

TÜRKİYE DEVREDE

İran'daki protestolar sonrası ABD ile İran arasında gerilim tehlikeli boyutlara ulaşmış, Washington'un Tahran'a yönelik olası askeri müdahalesi küresel gündemin ana başlıklarından biri haline gelmişti. Ancak karşılıklı sert söylemlerin ardından son dönemde tansiyonun düşmeye başladığına işaret eden mesajlar geliyor. İsrail basını, bu yumuşamada Türkiye'nin devreye soktuğu diplomatik girişimlerin belirleyici rol oynadığını aktardı.

İSTANBUL'DA KRİTİK BARIŞ GÖRÜŞMESİ

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek.