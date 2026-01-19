SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump, Şara ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, Suriye'deki son gelişmeleri ele alırken, Suriye topraklarının birliği ve istikrarının korunmasının önemini vurguladı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Görüşmede, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi ve örgütün oluşturduğu tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması konusunda mutabakata varıldı.

İki lider, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye vizyonu konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını dile getirdi.

Telefon görüşmesi sırasında çeşitli bölgesel dosyalar da ele alındı ve Suriye'ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyebilmesi için yeni bir fırsat tanınmasının önemi vurgulandı."