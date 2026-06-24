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SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Onun için NATO Zirvesi'ne gidiyorum"

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "Onun için NATO Zirvesi'ne gidiyorum"

Son Dakika Haberleri... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Trump, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin çok kritik olacağını açıkladı. Ankara'ya da Başkan Erdoğan'ın çağırdığını belirten Trump, "Onun için gidiyorum" diyerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın ve güçlü bir kişi" dedi.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 23:28 Son Güncelleme: 25 Haziran 2026 00:11

Son Dakika Haberleri... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi'ne ilişkin konuşan Rutte, "Ankara'da yapılacak Zirve için sabırsızlanıyoruz" diyerek, Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinin çok kritik olacağını açıkladı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP" Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı" gideceğini belirten ABD Başkanı Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip" dedi.