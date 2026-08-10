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  • SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "askeri tazminat" talebine karşılık bu ülkeden "son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için" tazminat talep edeceğini belirtti. İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz
AA

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetiminin savaş tazminatı talep ettiğine yönelik gündemi değerlendirdi.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

"BU KONU HİÇ GÜNDEME GELMEMİŞTİ"

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

TAZMİNAT TALEP EDİLECEK

Trump, İran'ın bu talebine karşılık, bu ülkenin "son 50 yılda öldürdüğü" insanlar için de tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.

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SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

"AİLELERE DE TAZMİNAT ÖDENMELİ"

İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü anımsatan Trump, ayrıca USS Cole gemisinde öldürülen insanların ve İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin ailelerine de tazminat ödenmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

"MÜZAKERE SÜRECİNDE KARARLILIKLA TAKİP EDİLECEK"

ABD Başkanı, tazminat konusunu bundan sonraki müzakere sürecinde "kararlılıkla" takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İRAN #ABD

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