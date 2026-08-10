SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni müzakere şartı: Tazminat talep edeceğiz

"BU KONU HİÇ GÜNDEME GELMEMİŞTİ"

Trump, açıklamasında, İran'ın ABD'den savaş tazminatı istediği yönündeki haberlere atıf yaparak, "İran, beş aylık askeri çatışma sırasında (çatışma onların nükleer silaha sahip olmaması nedeniyle başladı) kendilerine verilen zararlar için tazminat talep ediyorlar; oysa bu konu, yaptığımız hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti." ifadesini kullandı.