SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran 'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamış ve Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası 'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, karşılık verilmesi halinde, "Çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" demişti.