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SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hedefler vurulmuş, İran yönetimi ise karşılık olarak Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerine saldırmıştı. Başkan Trump, bugün yaptığı açıklama ile yeniden saldırı sinyali vererek, "İstediğimiz zaman düzenlemeye hazırız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız
AJANSLAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamış ve Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirilmişti.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, karşılık verilmesi halinde, "Çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" demişti.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

İran ordusu ise, saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirmişti.

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SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

"OPERASYON ÇOK UZUN SÜRMEYECEK"

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada ise, "İran'a yönelik yeniden başlatılan operasyon çok uzun süre sürmeyecek" dedi.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

"RADAR VE FÜZE SİSTEMLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

İran'a saldırıların nedenini açıklayan Trump, "Radar ve füze sistemlerini yeniden kurmaya çalışıyorlardı, biz bunları ortadan kaldırdık" diye konuştu.

SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan İran’a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız

"İSTEDİĞİMİZ ZAMAN YENİDEN SALDIRMAYA HAZIRIZ"

İran'a yönelik saldırıların çok ağır olduğunu belirten Trump, "İstediğimiz zaman yeni bir tane düzenlemeye hazırız" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ABD #DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #KEŞM ADASI #İRAN #KUVEYT

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