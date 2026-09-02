SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni tehdit: İstediğimiz zaman saldırmaya hazırız
Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidinin ardından Hürmüz Boğazı'ndaki kritik hedefler vurulmuş, İran yönetimi ise karşılık olarak Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerine saldırmıştı. Başkan Trump, bugün yaptığı açıklama ile yeniden saldırı sinyali vererek, "İstediğimiz zaman düzenlemeye hazırız" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamış ve Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirilmişti.
ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulunarak, karşılık verilmesi halinde, "Çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" demişti.
İran ordusu ise, saldırılara karşılık düzenlenen operasyonda Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirmişti.