SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan seçim sonrası ilk açıklama: Yenilginin sebebi diyerek itiraf etti!

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Trump, Kongre seçimlerini Demokratlara karşı kaybetmelerinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"İRAN SAVAŞI VE HAYAT PAHALILIĞI"

ABD Başkanı Trump, Kongre seçimlerini Demokratlara karşı kaybetmelerinin sebebinin büyük ölçüde "İran savaşı" ve buna bağlı "hayat pahalılığı" olduğunu söyledi.

"ONLARLA İYİ GEÇİNECEĞİM"

Trump, "Yıkıcı olmak istemezlerse muhtemelen Demokratlarla iyi geçineceğim. Halihazırda aradılar, bazı konularda konuşmak istiyorlar. Bu iyi bir durum" dedi.

"KAYBETMEMİZİN SEBEBİ İRAN SAVAŞI"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de yaşadığı kayıplara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin temel nedeninin İran savaşı olduğunu savunan Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir önceki gece yaptığı açıklamada bu duruma işaret ettiğini belirtti.

İRAN'DAN TRUMP'A GÖNDERME

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'deki Kongre seçimlerini değerlendirdi.

"İran ulusunun Trump'a hem savaş meydanında hem de Hürmüz'de stratejik bir yenilgi; Washington'da ise siyasi bir yenilgi yaşattığı" değerlendirmesinde bulunan Rızai, bu süreçte, ABD Başkanı'nın başlattığı savaşın faturasının ise Amerikalılara kesildiği yorumunda bulundu.

Rızai, "İran'ı karşısına alan herkes, savaş meydanından kendi kapısının önüne kadar bunun bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör