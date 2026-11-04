SON DAKİKA I ABD Başkanı Trump’tan seçim sonrası itiraf: Yenilginin sebebini İran’a bağladı!

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, dün yapılan ve Demokratların Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu sağladığı ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz Saray'ın bahçesinde inşa edilen balo salonuyla ilgili bilgiler veren Trump, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU BÜYÜK ÖLÇÜDE DOĞRU"

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçimlerin kaybedilmesini İran savaşına bağlaması konusunda, "Bence bu büyük ölçüde doğru, çünkü kısa vadede benzin fiyatlarını biraz yukarı çekti, dolayısıyla muhtemelen bu doğru." dedi.

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ve bunun için söz konusu adımları attıklarını anlatan ABD Başkanı, "Savaşın bu konuyu (seçimleri) etkileyeceğini biliyordum. Ancak etkilesin ya da etkilemesin, İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran'la savaş konusunda pişman olmadığını kaydederek, "Ama aynı zamanda, bunu tekrar yapmam gerekseydi, yine aynısını yapardım çünkü uzun vadede İran nükleer silaha sahip olmamalı." değerlendirmesini yaptı.

"DEMOKRATLARLA MUHTEMELEN İYİ GEÇİNECEĞİM"

Öte yandan Trump, seçim sonuçlarının ardından Kongre'de ortaya çıkan yeni tabloya ilişkin, "Demokratlarla muhtemelen iyi geçineceğim, tabii ki yıkıcı davranmadıkları sürece, ancak veto yetkisi bizde. Zaten aradılar ve bazı konuları konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla sorun olmayacak." yorumunu yaptı.

Seçmenin tercihleri konusunda görüşü sorulan ABD Başkanı, oy pusulasında kendi isminin olması durumunda "açık bir şekilde kazanacaklarını" savundu.

Trump ayrıca, Temsilciler Meclisi Başkanı ile ilgili seçim sürecine ve kimlerin aday olacağı konusuna karışmayacağını ifade etti.

"KAYBETMEMİZİN SEBEBİ İRAN SAVAŞI"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de yaşadığı kayıplara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin temel nedeninin İran savaşı olduğunu savunan Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bir önceki gece yaptığı açıklamada bu duruma işaret ettiğini belirtti.

İRAN'DAN TRUMP'A GÖNDERME

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'deki Kongre seçimlerini değerlendirdi.

"İran ulusunun Trump'a hem savaş meydanında hem de Hürmüz'de stratejik bir yenilgi; Washington'da ise siyasi bir yenilgi yaşattığı" değerlendirmesinde bulunan Rızai, bu süreçte, ABD Başkanı'nın başlattığı savaşın faturasının ise Amerikalılara kesildiği yorumunda bulundu.

Rızai, "İran'ı karşısına alan herkes, savaş meydanından kendi kapısının önüne kadar bunun bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör