SON DAKİKA I ABD ordusu duyurdu: Irak'ta yakıt ikmal uçağı düştü!

Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın batısında bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağı düştü. Olayın düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle olmadığını belirten CENTCOM, "Olayda iki uçak yer almıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 00:55 Son Güncelleme: 13 Mart 2026 01:04

Son Dakika Haberleri... ABD ile İsrail'in ortak saldırıları sürerken İran'dan da gelen misillemelerle birlikte bölgede gerilim düşmüyor. Irak'taki ABD hedeflerini vuran İran ordusu ABD'nin 5. Filo karargahına iki dalga halinde füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemiş çok sayıda hedefi vurmuştu. Bölgedeki çatışmalar Irak üzerine yoğunlaşırken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait bir KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının operasyon sırasında düştüğünü duyurdu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTE" ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, bir ABD KC-135 yakıt ikmal uçağının kaybından haberdardır. Olay, Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahasında meydana gelmiş olup kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Olayda iki uçak yer almıştır. Uçaklardan biri Irak'ın batısında düşmüş, diğeri ise güvenli bir şekilde iniş yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.