SON DAKİKA I ABD'den Hürmüz açıklaması! Marco Rubio duyurdu: İlerleme kaydettik!

Son Dakika Haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." dedi.

SON DAKİKA I ABD’den Hürmüz açıklaması! Marco Rubio duyurdu: İlerleme kaydettik!
AA

Son Dakika Haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkan Yardımcısı Pedro Alliana ile iki ülke arasında sivil nükleer işbirliği alanında varılan anlaşmanın imza töreninde İran gündemini değerlendirdi.

SON DAKİKA I ABD’den Hürmüz açıklaması! Marco Rubio duyurdu: İlerleme kaydettik!

İran ile iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişinin sağlanması olduğunu kaydetti.

SON DAKİKA I ABD’den Hürmüz açıklaması! Marco Rubio duyurdu: İlerleme kaydettik!

Rubio, "Nükleer silahsızlanma konusundaki uzun vadeli görüşmelere doğru ilerlerken, kısa vadede daha fazla geminin buradan (Hürmüz) güvenli bir şekilde geçebilmesi için Umman ile İran arasında, bizim de dahil olduğumuz bir görüşme ve müzakere süreci yürütüldüğü kanısındayım." ifadesini kullandı.

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SON DAKİKA I ABD’den Hürmüz açıklaması! Marco Rubio duyurdu: İlerleme kaydettik!

Hürmüz konusundaki muhtemel anlaşma hakkında Rubio, "Bu süreçte ilerleme olduğunu ancak nihayetlendirilmediğini söyleyebilirim, umarım en yakın zamanda olur." diye konuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MARCO RUBİO #ABD #İRAN

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