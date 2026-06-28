SON DAKİKA I ABD’den İran’a yeni saldırı! Hürmüz çevresi vuruldu: İran’dan misilleme tehdidi...

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD ordusu, İran'ın 'ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını' gerekçe göstererek, İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.

TRUMP LÜBNAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Saldırılardan önce, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşmüş, ABD'nin arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı açıklanmıştı.

ABD'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olduğunu belirten Trump, anlaşmanın uygulanarak ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör