SON DAKİKA I Hürmüz'de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!

Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!
AA

Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!

CENTCOM'un, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.

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SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!

ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!

İran basını ayrıca, Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #HÜRMÜZ #ABD

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