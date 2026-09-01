SON DAKİKA I Hürmüz'de tansiyon yükseliyor: ABD İran hedeflerini vurdu!
Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı. Bu kapsamda İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.
CENTCOM'un, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.