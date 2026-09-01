SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

İran basını ayrıca, Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

ABD BAŞKANI TRUMP: "DAHA SERT VURACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'ın karşılık vermesi halinde, "Çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" dedi.