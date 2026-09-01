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  • SON DAKİKA I Hürmüz'de tansiyon yükseliyor: ABD'den İran'a yeni saldırı! İran'dan Ürdün'e misilleme...

SON DAKİKA I Hürmüz'de tansiyon yükseliyor: ABD'den İran'a yeni saldırı! İran'dan Ürdün'e misilleme...

Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemiler ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı teşebbüsleri nedeniyle İran’daki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) unsurlarına yeni saldırılar başlattıklarını bildirdi. ABD Başkanı Trump, saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, "Daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" dedi. İran ordusu ise, saldırılara karşılık ABD üslerini vuruyor. İşte bölgede yaşanan gelişmeler...

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...
AA

Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

CENTCOM'un, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.

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SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

İran basını ayrıca, Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik kenti çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

ABD BAŞKANI TRUMP: "DAHA SERT VURACAĞIZ"

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'ın karşılık vermesi halinde, "Çok daha sert ve daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" dedi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD PİŞMAN OLACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarının Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığını ve saldırılara pişmanlık verici karşılık verileceğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, İran ordusunun ABD ordusuna ait 50'inci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü. İran ordusunun misilleme saldırılarına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

ABD SALDIRISINDA DÜĞÜN EVİNİ HEDEF ALDI

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

SON DAKİKA I Hürmüz’de tansiyon yükseliyor: ABD’den İran’a yeni saldırı! İran’dan Ürdün’e misilleme...

ÜRDÜN'DE SİRENLER ÇALIYOR

Ürdün televizyonu, İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Ürdün'ün Mafrak ve Akebe kentlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

Tahran yönetimi, saldırılara karşılık olarak ABD üslerinin hedef alındığını bildirdi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #HÜRMÜZ #ABD

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