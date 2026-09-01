SON DAKİKA I Hürmüz'de tansiyon yükseliyor: ABD'den İran'a yeni saldırı! İran'dan Ürdün'e misilleme...
Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemiler ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı teşebbüsleri nedeniyle İran’daki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) unsurlarına yeni saldırılar başlattıklarını bildirdi. ABD Başkanı Trump, saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, "Daha yüksek seviyede yeniden vuracağız" dedi. İran ordusu ise, saldırılara karşılık ABD üslerini vuruyor. İşte bölgede yaşanan gelişmeler...
Son Dakika Haberleri... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.
CENTCOM'un, sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.