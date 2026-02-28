Haberler

Dünya Haberleri

SON DAKİKA I İran medyası da iddiaları doğruladı: Hamaney hayatını kaybetti!

SON DAKİKA I ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıda çok sayıda sivil insan hayatını kaybetti. Katil İsrail ile ortak hareket eden ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun Hamaney'in öldüğü yönündeki iddialarının doğru olduğunu savundu. İran devlet medyası tarafından yapılan açıklamada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinde erken saatlerde öldürüldüğü bildirildi. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük resmi yas ilan edildi.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 22:21 Son Güncelleme: 01 Mart 2026 05:05

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran dini liderinin hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin diğer önemli bazı isimlerinin de öldüğünü savunmuş, "ABD ile İran'a karşı yürüttüğümüz bu operasyon, maliyeti ne olursa olsun hedeflerine ulaşana dek devam edecek" ifadelerini kullanmıştı. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda ise, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürülmüştü.

İRAN YALANLAMIŞTI İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise tüm bu iddiaları yalanlayarak, "İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim" ifadesini kullanmış "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor" demişti.