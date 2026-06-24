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  • SON DAKİKA I NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara açıklaması: "Erdoğan-Trump görüşmesi çok kritik olacak!"

SON DAKİKA I NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara açıklaması: "Erdoğan-Trump görüşmesi çok kritik olacak!"

Son Dakika Haberleri... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine ilişkin konuşan Rutte, "Ankara'da yapılacak zirve için sabırsızlanıyoruz" diyerek, Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinin çok kritik olacağını açıkladı.

SON DAKİKA I NATO Genel Sekreteri Rutte’den Ankara açıklaması: Erdoğan-Trump görüşmesi çok kritik olacak!

Son Dakika Haberleri... NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine ilişkin konuşan Rutte, "Ankara'da yapılacak zirve için sabırsızlanıyoruz" diyerek, Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinin çok kritik olacağını açıkladı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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