SON DAKİKA I Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü: 17 kişi hayatını kaybetti!
Son Dakika Haberleri... Rusya'nın Kemerovo bölgesinde askeri kargo uçağı düştü. Bölge Valisi İlya Seredyuk, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Son Dakika Haberleri... Rusya'nın Kemerovo Bölge Valisi İlya Seredyuk, bölgede uçak kazası yaşandığını bildirdi.
Seredyuk, sosyal medya hesabından, "Bölgedeki Yahunovo köyü yakınlarında uçak kazası meydana geldi. Olay yerinde acil servis ekipleri çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Rus basınında yer alan haberlerde ise Kemerovo bölgesinde "An-12" tipi uçağın düştüğü ve uçakta 17 kişinin bulunduğu öne sürüldü. Yagunovo köyü, Kemerovo Havalimanı yakınlarında bulunuyor.
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