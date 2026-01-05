SON DAKİKA I Trump'tan Kolombiya'ya operasyon göndermesi: "Hasta bir adam tarafından yönetiliyor"

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyaya karşı gelmeye devam ediyor. Kolombiya ve Meksiya'ya karşı açıklamalarda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Meksika ile ilgili bir şeyler yapmak zorundayız. Meksika kendini toparlamak zorunda.

Venezuela'ya ikinci dalgaya hazırdık ama ihtiyacımız olmadı. Eğer uslu durmazlarsa Venezuela'ya ikinci bir saldırıyı yapacağım.

Kolombiya hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor"