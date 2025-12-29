  • Haberler
  • SON DAKİKA I Trump'tan Ukrayna savaşı açıklaması: "Anlaşmaya yüzde 95 oranında yaklaştık"

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya-Ukrayna arasında anlaşmaya daha da yaklaştık. Üçlü görüşmeler olabilir" dedi.

Son Dakika Haberleri... ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Florida'da bir araya geldi.

ÖNEMLİ BİR İLERLEME KATETTİK

Ortak basın toplantında konuşan Trump, "Serbest ticaret bölgesi konusunda mutabık kaldık diyemem ama önemli bir ilerleme kat ettik. Ama çözebileceğimiz bir konu. Barış anlaşmasında yaklaşık yüzde 95 oranında anlaştık. Birkaç hafta içinde anlaşmaya varabiliriz.

'ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEĞİZ'

"Zelenskiy ile her konuda görüştük. Buna Putin ile daha önce yaptığımız görüşmelerimiz de dahil. Rusya, Ukrayna Donbas'tan vazgeçsin diyor. Donbas konusu doğru yönde ilerliyor. Rusya bu savaşın sona ermesini istiyor. Bence de Rusya-Ukrayna savaşı bitmeli. Toprak meselesi konusunda anlaşmazlık var. Ancak çözüleceğini düşünüyorum."

"NÜKLEER SANTRAL FAALİYETE GEÇECEK"

"Nükleer santral konusunda da görüştük. Hemen faaliyete geçecek durumda. 8 savaşı sonlandırdım bu savaşı da bitireceğim. Bence başaracağız. Rusya Ukrayna'nın yeniden inşaasında yardım edecek"

'ÜÇLÜ GÖRÜŞME OLABİLİR'

Putin ile Zelenskiy doğru zamanda görüşme olabilir. Putin bunun olmasını istediğini söylüyor. Hiç olmadığı kadar barışa yakınız. Putin ile telefonda Ukrayna konusunu görüştüm. Onunla çok iyi anlaşıyorum.

'FİNAL AŞAMASINDAYIZ'

Trump, "Bir son tarih yok" ifadesini kullanarak, Putin ile bir görüşmenin toplantıların ardından gerçekleşeceğini söyledi. Rus liderin barış konusunda "son derece ciddi" olduğunu savunan Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve nihai bir anlaşmaya yaklaşıldığını dile getirdi. "Konuşmaların final aşamasındayız" diyen Trump, diplomatik temasların yoğunlaştığına dikkat çekti.