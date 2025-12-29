SON DAKİKA I Trump'tan Ukrayna savaşı açıklaması: "Anlaşmaya yüzde 95 oranında yaklaştık"

Ortak basın toplantında konuşan Trump, "Serbest ticaret bölgesi konusunda mutabık kaldık diyemem ama önemli bir ilerleme kat ettik. Ama çözebileceğimiz bir konu. Barış anlaşmasında yaklaşık yüzde 95 oranında anlaştık. Birkaç hafta içinde anlaşmaya varabiliriz.

'ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZECEĞİZ'

"Zelenskiy ile her konuda görüştük. Buna Putin ile daha önce yaptığımız görüşmelerimiz de dahil. Rusya, Ukrayna Donbas'tan vazgeçsin diyor. Donbas konusu doğru yönde ilerliyor. Rusya bu savaşın sona ermesini istiyor. Bence de Rusya-Ukrayna savaşı bitmeli. Toprak meselesi konusunda anlaşmazlık var. Ancak çözüleceğini düşünüyorum."