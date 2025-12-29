Son Dakika I Ukrayna, Rusya Lideri Putin’in konutuna saldırı düzenledi!

Son Dakika Haberleri...

Ukrayna, Rusya Lideri Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Putin'in Novgrod'daki rezidansına saldırı düzenlemeye çalıştı. Rusya buna karşılık verecek ve müzakerelerdeki tutumunu değiştirecektir" dedi.