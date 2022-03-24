Son dakika | İletişim Başkanı Altun’dan ABD’ye S-400 çıkışı: Gerçekçi değil

"S-400 FİKRİ GERÇEKÇİ DEĞİL"



Fahrettin Altun, bu makaleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.



Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, "Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti.

PATRİOT BATARYALARINI ÜLKEMİZDEN NASIL ÇEKİLDİĞİ HALA UNUTMAMIŞTIR



Türkiye'nin dünyadaki en tehlikeli ve istikrarsız bölgelerinden birinde yer aldığına işaret eden Altun, şu değerlendirmede bulundu:



"Karşılaşılan tehditler ABD'den gelen ret ile sihirli bir şekilde yok olmadığına göre Türkiye alternatif sistemler aramak durumunda kalmıştır. Eski Başkan Donald Trump da görevde iken bunu kabul etmişti. Dolayısıyla o dönemde Türkiye'nin Patriot satın alma seçeneği ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca Türkiye, Türk-Rus ilişkilerindeki gerginliğin had safhada olduğu bazı dönemlerde müttefiklerimizin Patriot bataryalarını ülkemizden nasıl çektiğini hala unutmamıştır. Bu tecrübeler nedeniyle Türk halkı, artık Batı'nın Patriot tedariğine ilişkin verdiği hiçbir 'gayri resmi taahhüdü' ciddiye almamaktadır. Türkiye'nin siyasi nedenlerle F-35 programından hukuka aykırı olarak çıkarılması, Türkiye'nin kendisine ödül gibi sunulan 'programa tekrar alınma' fikrini ciddiye almasını da zorlaştırmaktadır."