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Giriş Tarihi: 8.9.2022 21:31 Son Güncelleme: 8.9.2022 22:09

SON DAKİKA | Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor: Liderlerden peş peşe mesajlar

SON DAKİKA | Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü konuşuyor: Liderlerden peş peşe mesajlar

Son Dakika Haberi... Hastaneye kaldırılan ve tıbbi gözetim altında tutulan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderleri birbiri ardına başsağlığı mesajı yayımladı. İngiltere Başbakanı Liz Truss ise "Hayatını ülkesine adadı, geride çok büyük bir miras bıraktı. Yeni kralımız 3. Charles. O da annesinin yasını tutacak." dedi.

Son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 70 yıllık hükümdarlığının ardından 96 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kraliçe'nin ölümünü konuşurken liderlerden de birbiri ardına açıklamalar geldi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: ÇOK BÜYÜK KAYIP YAŞIYORUZ

İngiltere Başbakanı Liz Truss Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kısa bir açıklama yaptı. Truss'ın açıklmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Hayatını ülkesine adadı, geride çok büyük bir miras bıraktı. Yeni kralımız 3. Charles. O da annesinin yasını tutacak. Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles, ona sadakatimizi sunacağız."

YENİ KRAL CHARLES: KAYBIMIZ DERİNDEN HİSSEDİLECEK

İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles yaptığı ilk açıklamada, "Sevgili Annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyelerini hüzne boğdu. Kaybımız derinden hissedilecek." dedi.

ZELENSKİ: DUALARIMIZ SİZİNLE

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm Birleşik Krallık'a ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bu onarılamaz kayıptan dolayı içten başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle." dedi.

BEYAZ SARAY: YÜREĞİMİZ İNGİLTERE'NİN YANINDA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Düşüncelerimiz ve yüreğimiz Kraliçe'nin ailesi ve İngiltere halkının yanında." denildi.

MACRON: ÜLKESİNDE KALICI ETKİ BIRAKTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "O'nu Fransa'nın dostu ve ülkesinde kalıcı etki bırakan iyi kalpli kraliçe olarak hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

JOHNSON: ÜLKEMİZİN EN ÜZÜCÜ GÜNÜ

Eski İngiltere Başbakan Boris Johnson, "Ülkemizin en üzücü günü. Balmoral'dan dünyanın dört bir yanında yas dalgası yayılıyor." diye konuştu.

SCHOLZ: YAS TUTUYORUZ

Almanya Başbakanı Scholz, "Kraliçe Elizabeth'in ölümünün yasını tutuyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

TRUDEAU: SOHBETLERİMİZİ ÖZLEYECEĞİM

Kanada Başbakanı Trudeau da "Kraliçe ile son görüşmemizin son olduğuna inanamıyorum. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim." diyerek veda mesajını iletti.

STOLTENBERG: KAMU HİZMETİNİN ÖRNEĞİNİ OLUŞTURDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de taziye dileklerini, "Kraliçe Elizabeth'in ölümünden derin üzüntü duydum. 70 yılı aşkın süre boyunca özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneğini oluşturdu" mesajıyla iletti.

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SON DAKİKA | Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünü konuşuyor: Liderlerden peş peşe mesajlar
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