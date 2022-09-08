SON DAKİKA | Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü konuşuyor: Liderlerden peş peşe mesajlar

Son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 70 yıllık hükümdarlığının ardından 96 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kraliçe'nin ölümünü konuşurken liderlerden de birbiri ardına açıklamalar geldi.
İNGİLTERE BAŞBAKANI: ÇOK BÜYÜK KAYIP YAŞIYORUZ
İngiltere Başbakanı Liz Truss Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kısa bir açıklama yaptı. Truss'ın açıklmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Hayatını ülkesine adadı, geride çok büyük bir miras bıraktı. Yeni kralımız 3. Charles. O da annesinin yasını tutacak. Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles, ona sadakatimizi sunacağız."
ZELENSKİ: DUALARIMIZ SİZİNLE
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm Birleşik Krallık'a ve İngiliz Milletler Topluluğu'na bu onarılamaz kayıptan dolayı içten başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız sizinle." dedi.
TRUDEAU: SOHBETLERİMİZİ ÖZLEYECEĞİM
Kanada Başbakanı Trudeau da "Kraliçe ile son görüşmemizin son olduğuna inanamıyorum. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim." diyerek veda mesajını iletti.
STOLTENBERG: KAMU HİZMETİNİN ÖRNEĞİNİ OLUŞTURDU
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de taziye dileklerini, "Kraliçe Elizabeth'in ölümünden derin üzüntü duydum. 70 yılı aşkın süre boyunca özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneğini oluşturdu" mesajıyla iletti.