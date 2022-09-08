SON DAKİKA | Dünya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünü konuşuyor: Liderlerden peş peşe mesajlar

Son dakika haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 70 yıllık hükümdarlığının ardından 96 yaşında hayatını kaybetti. Dünya Kraliçe'nin ölümünü konuşurken liderlerden de birbiri ardına açıklamalar geldi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI: ÇOK BÜYÜK KAYIP YAŞIYORUZ

İngiltere Başbakanı Liz Truss Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından kısa bir açıklama yaptı. Truss'ın açıklmasında şu ifadeleri kullandı: "Çok büyük bir kayıp yaşıyoruz. Hayatını ülkesine adadı, geride çok büyük bir miras bıraktı. Yeni kralımız 3. Charles. O da annesinin yasını tutacak. Yeni yöneticimiz Kral 3. Charles, ona sadakatimizi sunacağız."