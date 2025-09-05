SON DAKİKA| İngiltere’de hükümet krizi: Başbakan Yardımcısı Rayner istifa etti

Son Dakika: İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, emlak vergisini doğru miktarda ödememesiyle ilgili skandalın ardından istifa etti. İngiliz medyası, bu gelişmenin zor durumdaki hükümetin sıkıntılarını artırdığını bildirdi.

İŞÇİ PARTİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİMDİ

ABD merkezli CNN'e göre ise onun ayrılışı, İngiltere'nin giderek daha az sevilen Başbakanı Keir Starmer için yeni bir baş ağrısı olacak ve kabinesini en parlak siyasi yıldızlarından birinden mahrum bırakacak.

Rayner'ın istifası İşçi Partisi'nin en yetenekli politikacılarından birini kaybetmesine neden oldu. Bu politikacının açık sözlü tarzı, işçi sınıfı kökenleri ve güçlü Kuzey İngiliz aksanı, parlamentodaki İşçi Partisi içindeki bölünmeleri aşmaya yardımcı olmuştu.

Temmuz 2024'teki seçimlerde ezici bir zafer elde etmesine rağmen İşçi Partisi, şu anda ulusal kamuoyu yoklamalarında önde giden ve cuma günü Birmingham kentinde ulusal bir konferans düzenleyecek olan yeni kurulan göçmen karşıtı Reform UK partisinden gelen artan bir meydan okumayla karşı karşıya.

ADI VERGİ SKANDALINA KARIŞMIŞTI

İngiltere'nin konut bakanı olarak da görev yapan Rayner, bu yılın başlarında İngiltere'nin güney kıyısındaki Hove'da satın aldığı dairenin emlak vergisini yeterince ödemediğinin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Rayner, hatasının kasıtsız olduğunu ve yetersiz hukuki tavsiyelere dayandığını iddia etti. Starmer başlangıçta yardımcısını savundu, ancak desteği her geçen gün daha da azaldı.

CNN'e göre, İngiltere'nin konut kriziyle boğuştuğu ve İşçi Partisi'nin emlak vergileri de dahil olmak üzere vergileri artırmayı düşündüğü göz önüne alındığında, Rayner'i savunmak giderek daha da zorlaştı.