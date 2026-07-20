SON DAKİKA| İngiltere’de yeni dönem resmen başladı: Andy Burnham Başbakan oldu

Saray açıklamasında, "Milletvekili Andrew Burnham, Kral'ın başbakanlık teklifini kabul etti ve göreve atanması dolayısıyla el öpme geleneğini yerine getirdi." ifadelerine yer verildi.

Burnham, Kral III. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.