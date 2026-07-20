SON DAKİKA| İngiltere’de yeni dönem resmen başladı: Andy Burnham Başbakan oldu
Son Dakika: Keir Starmer’ın istifasının ardından Kral 3. Charles, hükümeti kurma görevini İşçi Partisi lideri Andy Burnham’a verdi. Burnham, görevi kabul ederek resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.
İngiltere'de Başbakan Keir Starmer'ın görevinden resmen istifa etmesinin ardından İngiltere Kralı 3. Charles, İşçi Partisi lider Andy Burnham'ı yeni başbakan olarak görevlendirdi.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Starmer'ın istifasını krala sunduğu, ardından Kral III. Charles'ın hükümeti kurma görevini Andy Burnham'a verdiği belirtildi.
Saray açıklamasında, "Milletvekili Andrew Burnham, Kral'ın başbakanlık teklifini kabul etti ve göreve atanması dolayısıyla el öpme geleneğini yerine getirdi." ifadelerine yer verildi.
Burnham, Kral III. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.