SON DAKİKA| 12 ülkeden gaspçı İsraillilere yaptırım: Batı Şeria’daki yerleşimler derhal durdurulmalı!
Son Dakika: İsrail’in Batı Şeria’daki işgal ve gasp düzenine karşı 12 ülkeden yaptırım kararı geldi. Yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlere ticaret ambargosu gelirken İngiltere, Filistinlilerin topraklarından sürülmesini “etnik temizlik” olarak niteledi ve yasa dışı yerleşimlerin derhal durdurulmasını istedi.
Son Dakika: İngiltere ve Fransa dahil 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yönelik ticari yaptırım adımı attı. Londra yönetimi, yerleşimlerde üretilen tüm malların ithalatını yasaklayacağını açıklarken Paris hükümeti de İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine son verecek süreci başlattı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, ithalat yasağının yanı sıra yerleşimlere yönelik finansman, inşaat, altyapı, gayrimenkul ve reklamcılık gibi bazı hizmetlerin de kapsam altına alınacağını duyurdu. Miliband, Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik uygulamaları etnik temizlik olarak nitelendirirken, yerleşimci şiddetini de sert ifadelerle eleştirdi.
İngiliz Bakan ayrıca, "Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi derhal durdurulmalı" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise ülkesinin İsrail yerleşimleriyle ticareti sona erdireceğini açıkladı. Barrot, Batı Şeria'nın "patlamaya yakın" olduğunu belirterek, yerleşimlerin hızla genişlemesi ve Filistinlilere yönelik aşırı sağcı yerleşimci şiddetinin arttığını söyledi.
HANGİ ÜLKELER KARARA DESTEK VERDİ?
Paris, kararın İngiltere ve Kanada ile yürütülen ortak girişimin parçası olduğunu bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı kaynakları, aralarında Avrupa Birliği ülkelerinin de bulunduğu yaklaşık bir düzine ülkenin benzer adımlara katıldığını bildirdi.
İngiltere, Fransa ve Kanada'nın yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç karara destek verdi.