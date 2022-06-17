Son dakika | İngiltere’den WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için flaş karar

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Priti Patel, Julian Assange'ın casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalması için ABD'ye iade edilmesini öngören bir emir imzaladı.

14 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİR

Westminster Sulh Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme tarafından değerlendirildikten sonra karar İçişleri Bakanı'n iletilmişti.,Assange'ın 14 gün içinde karara itiraz etmesi gerekiyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

"17 Haziran'da, Sulh Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verildi. Assange, 14 günlük normal temyiz hakkını saklı tutuyor. Bu davada, Birleşik Krallık mahkemeleri, Assange'ın iade edilmesinin baskıcı, adaletsiz veya sürecin kötüye kullanılarak gerçekleşeceğini tespit etmedi"

NE OLMUŞTU?

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

TUTUKLU KALMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

İNTİHAR RİSKİ

Duruşmaların ardından 4 Ocak 2021'de Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağı, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz etmişti.

CAN GÜVENLİĞİNE VURGU

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.