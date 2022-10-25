Son dakika | İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak’tan açıklama!

Son dakika...Ekonomik ve siyasi krizler Liz Truss'ın istifasını gelirmişti. 44 günlük görevine son veren Truss'ın koltuğuna eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oturdu. Bugün görevine başlayan Rishi Sunak'ın ilk açıklamaları ise şunlar oldu: "Ülkemiz şu an ekonomik krizle karşı karşıya. bazı hatalar yapıldı. Ben Liz Truss'un hatalarını düzeltmek için başbakan seçildim."
Sunak açıklamalarına "Kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek için çok çalışacağını ifade eden Sunak, ekonomik istikrar ve güven sağlamanın hükümetin önceliği olacağını belirtti. Sunak, "Bazı hatalar yapıldı ve herkes hata yapabilir. Ben Liz Truss'un hatalarını düzeltmek için başbakan seçildim. Amacım bunları düzeltmek" sözleri ile devam etti.
Sunak, "Zor ekonomik kararların merhametle alınacağını söyleyen Sunak, "Güven, kazanılır. Ben de sizin güveninizi kazanacağım" dedi.