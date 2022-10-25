Son dakika | İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak’tan açıklama!

Sunak açıklamalarına "Kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek için çok çalışacağını ifade eden Sunak, ekonomik istikrar ve güven sağlamanın hükümetin önceliği olacağını belirtti. Sunak, "Bazı hatalar yapıldı ve herkes hata yapabilir. Ben Liz Truss'un hatalarını düzeltmek için başbakan seçildim. Amacım bunları düzeltmek" sözleri ile devam etti.

Sunak, "Z﻿or ekonomik kararların merhametle alınacağını söyleyen Sunak, "Güven, kazanılır. Ben de sizin güveninizi kazanacağım" dedi.