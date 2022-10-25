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Giriş Tarihi: 25.10.2022 14:05 Son Güncelleme: 25.10.2022 14:36

Son dakika | İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'tan açıklama!

Son dakika | İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak’tan açıklama!

Son dakika haberi... İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak: Liz Truss'un hatalarını düzeltmek için başbakan seçildim.

Son dakika...Ekonomik ve siyasi krizler Liz Truss'ın istifasını gelirmişti. 44 günlük görevine son veren Truss'ın koltuğuna eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oturdu. Bugün görevine başlayan Rishi Sunak'ın ilk açıklamaları ise şunlar oldu: "Ülkemiz şu an ekonomik krizle karşı karşıya. bazı hatalar yapıldı. Ben Liz Truss'un hatalarını düzeltmek için başbakan seçildim."

Sunak açıklamalarına "Kamuoyunun güvenini yeniden tesis etmek için çok çalışacağını ifade eden Sunak, ekonomik istikrar ve güven sağlamanın hükümetin önceliği olacağını belirtti. Sunak, "Bazı hatalar yapıldı ve herkes hata yapabilir. Ben Liz Truss'un hatalarını düzeltmek için başbakan seçildim. Amacım bunları düzeltmek" sözleri ile devam etti.

Sunak, "Z﻿or ekonomik kararların merhametle alınacağını söyleyen Sunak, "Güven, kazanılır. Ben de sizin güveninizi kazanacağım" dedi.

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Son dakika | İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'tan açıklama!
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