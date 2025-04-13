SON DAKİKA| Irak Türkmen Cephesi Başkanı görevinden ayrıldı

Son Dakika Haberleri: Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, yayınladığı yazılı açıklamada, "Bugün, 13 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, yürütmekte olduğum Irak Türkmen Cephesi Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım." ifadesini kulandı.

Kendisinden sonra bu görevi devralacak kişiye başarılar dileyen Turan, yeni başkanın her zaman yanında olacağını ve destek vereceğini vurguladı.

Turan, Irak Türkmen Cephesi'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak Türkmen davasını ve Irak'ın birliğini savunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.