SON DAKİKA| İran Dışişleri Bakanı: Trump’ın uyarıları yabancı müdahaleyi motive ediyor

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini belirtti.

Arakçi ayrıca, ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını duyurdu.

