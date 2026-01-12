SON DAKİKA| İran Dışişleri Bakanı: Trump’ın uyarıları yabancı müdahaleyi motive ediyor
Son Dakika: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkedeki protestolara ilişkin, “ABD Başkanı Donald Trump’ın gösterilerin kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısı, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan ‘teröristleri’ ve yabancı müdahaleyi motive ediyor” ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşa da hazırız, diyaloğa da" dedi.
Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoların kanlı bir hal alması durumunda Tahran'a yönelik askeri müdahale uyarısının, protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef alan "teröristleri" ve yabancı müdahaleyi motive edeceğini belirtti.
Arakçi ayrıca, ülke genelinde internet erişiminin yakında yeniden sağlanacağını duyurdu.
