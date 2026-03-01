Haberler

SON DAKİKA: İran Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini vurdu!

Hürmüz Boğazı'nda ilan edilen yasak sonrası sıcak temas gerçekleşti: İran donanması, uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle bir petrol tankerini hedef alarak vurdu. Bölgeden gelen görüntülerde tankerin dev alevlerle sarsıldığı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü...

Giriş Tarihi: 01 Mart 2026 15:02 Son Güncelleme: 01 Mart 2026 15:30

Orta Doğu'da sular durulmak bilmiyor. Hürmüz Boğazı üzerinden geçiş yapmaya çalışan bir petrol tankeri, İran devlet televizyonunun son dakika geçtiği habere göre "yasa dışı" hareket ettiği gerekçesiyle vuruldu. İran makamları, tankerin bölgedeki güvenlik uyarılarını görmezden geldiğini ve rotasından sapmadığı için hedef alındığını bildirdi.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ Saldırının hemen ardından paylaşılan görüntülerde, dev tankerin gövdesinden yükselen siyah dumanlar ve alevler dikkat çekti. Görgü tanıklarının ve yerel kaynakların aktardığına göre, isabet alan gemi yan yatarak batma aşamasına geldi. Görenler gözlerine inanamazken, bölgedeki diğer ticari gemiler rotalarını acil olarak değiştirmek zorunda kaldı. SON DAKİKA | İran petrol tankeri vurdu | Video