SON DAKİKA| İran Netanyahu’nun ofisini hedef aldı

Son Dakika: İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin hedef alındığını belirtti.

Netanyahu'nun akıbetinin belirsiz olduğu bildirildi.

Ayrıca İran, İsrail Hava Kuvvetleri komutanının bulunduğu bir yerin de vurulduğunu belirtti.

Saldırıda Hayber füzesinin kullanıldığı aktarıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...