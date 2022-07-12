Giriş Tarihi: 12.7.2022 12:26Son Güncelleme: 12.7.2022 12:31
Son dakika! İran'da 19 Temmuz'da üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi ile görüşecek...
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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tahran'da buluşacak...
Son dakika haberi...Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da buluşacak.
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Son dakika! İran'da 19 Temmuz'da üçlü zirve! Başkan Erdoğan, Putin ve Reisi ile görüşecek...