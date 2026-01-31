  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • SON DAKİKA... İran'da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor!

SON DAKİKA... İran'da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor!

SON DAKİKA... ABD ile İran arasındaki sürerken, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 8 katlı bir binada patlama meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan saldırıda İran'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia edildi. İran medyası ise patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtti. İşte detaylar...

SON DAKİKA... İran’da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor!

SON DAKİKA... ABD ile İran arasında İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.

SON DAKİKA... İran’da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor!

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ İSE YARALANDI

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

SON DAKİKA... İran’da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor!

Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

SON DAKİKA... İran’da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri’nin öldüğü iddia ediliyor!

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN MEDYASI: PATLAMA DOĞALGAZ KAYNAKLI!

İran medyası patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu iddia etti.

Ayrıntılar geliyor