SON DAKİKA... İran'da Bender Abbas kentinde patlama... Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia ediliyor!
SON DAKİKA... ABD ile İran arasındaki sürerken, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 8 katlı bir binada patlama meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan saldırıda İran'ın Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldüğü iddia edildi. İran medyası ise patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu belirtti. İşte detaylar...
SON DAKİKA... ABD ile İran arasında İran basınında yer alan haberlere göre, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 10 KİŞİ İSE YARALANDI
Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.
Alınan ilk bilgilere göre patlamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tangsiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.