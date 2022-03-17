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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'da Hürmüzgan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 17.3.2022 03:33

Son dakika: İran'da Hürmüzgan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem

AA
Son dakika: İran’da Hürmüzgan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri: Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

CAN VEYA MAL KAYBINA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.

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Son dakika: İran'da Hürmüzgan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem
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