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Giriş Tarihi: 19.4.2024 05:11 Son Güncelleme: 19.4.2024 05:40

Son dakika: İsrail İran'a saldırı başlattı! İran'da patlamalar duyuluyor

İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu

AA
Son dakika: İsrail İran’a saldırı başlattı! İran’da patlamalar duyuluyor

Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.

Bu seslerin nedeninin henüz bilinmediğini belirten Fars, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığını aktardı.

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Son dakika: İsrail İran'a saldırı başlattı! İran'da patlamalar duyuluyor
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