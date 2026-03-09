  • Haberler
  • SON DAKİKA: "İran'daki ilkokul saldırısında yeni görüntüler! Tomahawk iddiası gündemde : 175 kişinin öldüğü katliamda ABD parmağı mı var?

Görenler gözlerine inanamadı, katliamın sırrı o 7 saniyede saklı! İran’da 175 kişinin can verdiği ilkokul saldırısında ortaya çıkan yeni görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Uzmanlar videodaki o ayrıntıyı inceledi: Katil füzeyi burnundaki eğim mi ele verdi? İşte ABD yapımı Tomahawk iddiasını güçlendiren ve kan donduran o anların perde arkası..."

İran ile ABD-İsrail hattında tansiyonun zirve yaptığı günlerde yaşanan ve hafızalardan silinmeyen Şeceret Tayyibe İlkokulu saldırısına dair sıcak bir gelişme yaşandı. The Washington Post tarafından doğrulanan ve sosyal medyada infial yaratan 7 saniyelik yeni video kaydı, facianın perde arkasına ışık tutuyor. Görüntülerde, çocukların bulunduğu okulun hemen yanındaki askeri yerleşkeye doğru hızla ilerleyen bir füzenin yarattığı yıkım anbean kaydedildi.

"GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI: O FÜZE DETAYI..."

Saldırının gerçekleştiği Minab kentinden gelen görüntülerde, gökyüzünde süzülen mühimmatın silindirik yapısı ve burun eğimi dikkat çekti. Sekiz farklı mühimmat uzmanı, videoyu saniye saniye inceleyerek çarpıcı bir sonuca vardı.

GÖRÜNTÜLER TOMAHAWK İLE ÖRTÜŞÜYOR

Uzmanlara göre, 175 kişinin ölümüne yol açan saldırıda kullanılan silah, ABD Donanması'nın göz bebeği olan Tomahawk seyir füzesi. Pentagon'un eski sivil kayıplar değerlendirme birimi başkanı Wes Bryant, füzenin fiziksel özelliklerinin ve patlama kapasitesinin Tomahawk ile tamamen örtüştüğünü vurguladı. Bu durum, bölgede bu füzeye sahip tek güç olan ABD'nin olaydaki rolüne dair tartışmaları alevlendirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

İran'da 150'den fazla kız öğrencinin öldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

KATLİAMIN MERKEZİNDE BİR İLKOKUL: 175 CAN KAYBI

İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, saldırı anında okulda bulunan ve büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan en az 175 kişi hayatını kaybetti. Uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler, okul binası ile İran Devrim Muhafızları'na ait deniz üssünün yan yana olduğunu gösteriyor. İddialara göre, ABD füzeleri askeri kompleksi hedeflerken, füzelerden biri rotasından saparak veya hedef şaşarak doğrudan okulun bulunduğu alana düştü.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİL, PATLAMANIN ŞİDDETİ KAVURDU

Olay yerinden yükselen siyah dumanlar ve patlamanın ardından duyulan feryatlar, videonun gerçekliğini kanıtlar nitelikte. Dijital adli analiz uzmanları, görüntülerde herhangi bir manipülasyon veya yapay zeka müdahalesi bulunmadığını tespit etti. Bölgedeki yıkımın boyutu öyle büyüktü ki, patlama anında çevredeki ısı değerlerinin binlerce dereceye ulaştığı tahmin ediliyor.

WASHİNGTON VE TAHRAN ARASINDA "FÜZE" DÜELLOSU

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in geçtiğimiz hafta Güney İran'da Tomahawk kullanıldığını doğrulaması kafaları karıştırdı. Reuters ve New York Times gibi dev kuruluşlar da okuldaki yıkımın ABD operasyonlarıyla bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar sunmaya devam ediyor.

