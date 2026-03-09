SON DAKİKA: "İran'daki ilkokul saldırısında yeni görüntüler! Tomahawk iddiası gündemde : 175 kişinin öldüğü katliamda ABD parmağı mı var?
Görenler gözlerine inanamadı, katliamın sırrı o 7 saniyede saklı! İran’da 175 kişinin can verdiği ilkokul saldırısında ortaya çıkan yeni görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Uzmanlar videodaki o ayrıntıyı inceledi: Katil füzeyi burnundaki eğim mi ele verdi? İşte ABD yapımı Tomahawk iddiasını güçlendiren ve kan donduran o anların perde arkası..."
İran ile ABD-İsrail hattında tansiyonun zirve yaptığı günlerde yaşanan ve hafızalardan silinmeyen Şeceret Tayyibe İlkokulu saldırısına dair sıcak bir gelişme yaşandı. The Washington Post tarafından doğrulanan ve sosyal medyada infial yaratan 7 saniyelik yeni video kaydı, facianın perde arkasına ışık tutuyor. Görüntülerde, çocukların bulunduğu okulun hemen yanındaki askeri yerleşkeye doğru hızla ilerleyen bir füzenin yarattığı yıkım anbean kaydedildi.
"GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI: O FÜZE DETAYI..."
Saldırının gerçekleştiği Minab kentinden gelen görüntülerde, gökyüzünde süzülen mühimmatın silindirik yapısı ve burun eğimi dikkat çekti. Sekiz farklı mühimmat uzmanı, videoyu saniye saniye inceleyerek çarpıcı bir sonuca vardı.
GÖRÜNTÜLER TOMAHAWK İLE ÖRTÜŞÜYOR
Uzmanlara göre, 175 kişinin ölümüne yol açan saldırıda kullanılan silah, ABD Donanması'nın göz bebeği olan Tomahawk seyir füzesi. Pentagon'un eski sivil kayıplar değerlendirme birimi başkanı Wes Bryant, füzenin fiziksel özelliklerinin ve patlama kapasitesinin Tomahawk ile tamamen örtüştüğünü vurguladı. Bu durum, bölgede bu füzeye sahip tek güç olan ABD'nin olaydaki rolüne dair tartışmaları alevlendirdi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER!
