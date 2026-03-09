SON DAKİKA: "İran'daki ilkokul saldırısında yeni görüntüler! Tomahawk iddiası gündemde : 175 kişinin öldüğü katliamda ABD parmağı mı var?

KATLİAMIN MERKEZİNDE BİR İLKOKUL: 175 CAN KAYBI İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, saldırı anında okulda bulunan ve büyük çoğunluğu çocuklardan oluşan en az 175 kişi hayatını kaybetti. Uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler, okul binası ile İran Devrim Muhafızları'na ait deniz üssünün yan yana olduğunu gösteriyor. İddialara göre, ABD füzeleri askeri kompleksi hedeflerken, füzelerden biri rotasından saparak veya hedef şaşarak doğrudan okulun bulunduğu alana düştü.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİL, PATLAMANIN ŞİDDETİ KAVURDU Olay yerinden yükselen siyah dumanlar ve patlamanın ardından duyulan feryatlar, videonun gerçekliğini kanıtlar nitelikte. Dijital adli analiz uzmanları, görüntülerde herhangi bir manipülasyon veya yapay zeka müdahalesi bulunmadığını tespit etti. Bölgedeki yıkımın boyutu öyle büyüktü ki, patlama anında çevredeki ısı değerlerinin binlerce dereceye ulaştığı tahmin ediliyor.