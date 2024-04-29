Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti
Giriş Tarihi: 29.4.2024 14:25 Son Güncelleme: 29.4.2024 14:25

SON DAKİKA! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti

Son dakika haberi... İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti. Hamza Yusuf'un İskoçya Ulusal Partisi'nin başından da ayrıldığı belirtildi.

SON DAKİKA! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) lideri Hamza Yusuf'un, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı gerekçesiyle istifa etmeye hazırlandığı öne sürülmüştü...

Gelen son dakika haberine göre; İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti. Hamza Yusuf'un İskoçya Ulusal Partisi'nin başından da ayrıldığı belirtildi.

HAMZA YUSUF, İSKOÇYA'NIN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI OLDU

Eski İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın istifası sonrası başlayan liderlik yarışını 27 Mart 2023'te kazanan Yusuf, iki gün sonra yemin ederek 29 Mart'ta resmen görevine başlamış ve "İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı" olmuştu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf görevinden istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA