SON DAKİKA| İsrail açıkladı: Trump pazar günü geliyor

Son Dakika: İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü İsrail'de olması bekleniyor. Ofis, Trump'ın beklenen ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un planlarının pazar günü iptal edildiğini ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirten bir not gönderdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Trump'ın planına bağlı olduklarını, Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başlatmayacaklarını bildirdi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olması gerektiğini savundu.

