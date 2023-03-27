Son dakika | İsrail Başbakanı Netanyahu’dan geri adım: Protestolara neden olan yargı düzenlemesi ertelendi

YÜZBİNLER SOKAKLARA İNDİ

Gösterilerin odak noktası ise Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi oldu. Binlerce protestocu, Meclis önünde gerçekleştirilen kitlesel gösteriye katılmak için ülkenin dört bir yanından tren ve otobüslerle Batı Kudüs'e akın etti. İsrail medyasındaki haberlere göre, Meclis çevresinde yaklaşık 100 bin kişi toplandı. İsrail polisi, Meclise açılan yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail bayrakları, Netanyahu hükümetini eleştiren pankart, döviz, afiş taşıyan göstericilere, bando takımları eşlik etti. Göstericiler, burada "Demokrasi" ve "Utanın" şeklinde sloganlar attı.