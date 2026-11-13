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SON DAKİKA… İsrail basınından çarpıcı iddia! Trump ve Netanyahu arasında İran gerilimi: Telefonda kavga ettiler

SON DAKİKA… İsrail basınından çarpıcı iddia! Trump ve Netanyahu arasında İran gerilimi: Telefonda kavga ettiler

SON DAKİKA… ABD ara seçimlerinde aldığı yenilgiyi İran savaşına bağlayan Başkan Donald Trump’ın Tahran’a yönelik hamlesi merak edilirken İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi. Yedioth Ahronoth gazetesi, Trump ve Netanyahu arasında İran'a yönelik saldırılar nedeniyle görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekti. İsrail basını, Trump ile İsrail Netanyahu'nun hafta sonu yaptıkları telefon görüşmesinde kavga ettiklerini iddia etti!

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2026 08:13 Son Güncelleme: 13 Kasım 2026 08:26

SON DAKİKA… Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusundaki görüş ayrılıklarının gölgesinde, hafta sonu büyük ölçüde İran'a odaklanan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye aşina kaynaklar, bu konuşmayı alışılmadık derecede zorlu ve hararetli bir tartışma olarak tanımlarken, bir kaynak görüşmeyi "cehennemden fırlamış bir bağırma kavgası" şeklinde nitelendirdi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise iki lider arasında bağrışma yaşandığı iddiaları reddedilerek, konuşmanın çatışmacı geçmediği savunuldu.