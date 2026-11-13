SON DAKİKA… İsrail basınından çarpıcı iddia! Trump ve Netanyahu arasında İran gerilimi: Telefonda kavga ettiler
SON DAKİKA… ABD ara seçimlerinde aldığı yenilgiyi İran savaşına bağlayan Başkan Donald Trump’ın Tahran’a yönelik hamlesi merak edilirken İsrail basınından çarpıcı bir iddia geldi. Yedioth Ahronoth gazetesi, Trump ve Netanyahu arasında İran'a yönelik saldırılar nedeniyle görüş ayrılıkları olduğuna dikkat çekti. İsrail basını, Trump ile İsrail Netanyahu'nun hafta sonu yaptıkları telefon görüşmesinde kavga ettiklerini iddia etti!
SON DAKİKA… Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusundaki görüş ayrılıklarının gölgesinde, hafta sonu büyük ölçüde İran'a odaklanan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye aşina kaynaklar, bu konuşmayı alışılmadık derecede zorlu ve hararetli bir tartışma olarak tanımlarken, bir kaynak görüşmeyi "cehennemden fırlamış bir bağırma kavgası" şeklinde nitelendirdi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise iki lider arasında bağrışma yaşandığı iddiaları reddedilerek, konuşmanın çatışmacı geçmediği savunuldu.
İRAN'A SALDIRILAR KONUSU İSRAİL İLE ABD ARASINDA GERİLİM NOKTASI HALİNE GELDİ
Habere göre, Başbakanlık Ofisinin yalanlamasına rağmen Netanyahu'nun 10 Kasım'da parlamentodaki yemin töreninde yaptığı açıklamalar, İran konusundaki derin görüş ayrılıklarını gözler önüne serdi. Trump yönetimi Tahran ile bir anlaşmaya varma ihtimalini sonuna kadar zorlamak isterken, Netanyahu, İran yönetimi devrilmeden nükleer meselesinin kalıcı olarak ortadan kaldırılamayacağına inanıyor. İran'a yönelik saldırıların ne zaman yeniden başlatılacağı ve başlatılıp başlatılmayacağı konusu iki taraf arasındaki temel gerilim noktası haline gelmiş durumda.