SON DAKİKA... İsrail basını yazdı! Katil Netanyahu’nun 7 Ekim oyunu deşifre oldu: İşgali ve zulmü sürdürmekte kararlı

Habere göre Netanyahu, İsrail ordusunun operasyonların faydasız olduğuna dair uyarılarını hiçe sayıyor. Eleştiriler karşısında geri adım atmayan Başbakan, seçimleri kazanmak için halkı korkutma stratejisine sarılarak şu ifadeyi kullandı: "Eğer ben seçilmezsem yeni bir 7 Ekim olayı yaşanır."

SİYONİST BAŞBAKAN "8 AY DAHA SAVAŞ OLURSA MEMNUNİYETLE KARŞILARIM"

İsrail ordusunun, Gazze'deki operasyonların en az sekiz ay daha süreceğini bildirmesine rağmen Netanyahu'nun bunu bir sorun değil, tam tersine avantaj olarak gördüğü vurgulandı. Haaretz'e göre, Trump için bu tablo yalnızca "yıpratıcı bir siper savaşı" anlamına geliyor. Haberde, "Trump ayıldığında Netanyahu'nun oyununun bir blöf olduğunu görecek. Ancak o güne kadar Gazze'de hiçbir şey değişmeyecek" ifadelerine yer verildi.