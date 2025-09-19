SON DAKİKA... İsrail basını yazdı! Katil Netanyahu’nun 7 Ekim oyunu deşifre oldu: İşgali ve zulmü sürdürmekte kararlı

SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırdı. Tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen 21. Yüzyıl’ın en kanlı soykırımını gerçekleştiren Netanyahu’nun kirli stratejisini ise İsrail basını kaleme aldı. İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu’nun işgali ve zulmü sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı. Yazıda, Netanyahu’nun 7 Ekim tehdidi ise dikkatlerden kaçmadı…

İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş stratejisinin "yalana dayalı bir kurgu" olduğunu ve bu oyunun, ABD Başkanı Donald Trump gerçeği kavrayana kadar süreceğini yazdı. Haberde, İsrail'in iki yıla yaklaşan Gazze operasyonlarının ülkeyi çıkmaza sürüklediği, buna rağmen Netanyahu'nun savaşı üçüncü yıla taşımakta kararlı olduğu belirtildi.

"NETANYAHU HİÇ OLMADIĞI KADAR KİBİRLİ"

Haaretz'in dikkat çeken yazısında, İsrail Başbakanı'nın Gazze'de yürütülen operasyonlarla birlikte "hiç olmadığı kadar kibirli" hale geldiği ifade edildi. Gazete, hükümet ortaklarının şimdiden Gazze'de gayrimenkul anlaşmaları peşinde koştuğunu aktarırken, savaşın bitişine dair hiçbir işaretin bulunmadığının altını çizdi.

Netanyahu'nun önümüzdeki hafta ABD'ye giderek BM Genel Kurulu'nda konuşacağı ve Washington'da Trump ile görüşeceği hatırlatılan haberde, "Netanyahu, alkışlarla moral bulacak, lüks sofralarla güç tazeleyecek, ancak asıl mesele Trump'ın, Gazze savaşını bitirmek istediğine dair Netanyahu'nun yalanlarını ne zaman fark edeceği" denildi.

"YENİ BİR 7 EKİM OLAYI TEHDİDİ"

Habere göre Netanyahu, İsrail ordusunun operasyonların faydasız olduğuna dair uyarılarını hiçe sayıyor. Eleştiriler karşısında geri adım atmayan Başbakan, seçimleri kazanmak için halkı korkutma stratejisine sarılarak şu ifadeyi kullandı: "Eğer ben seçilmezsem yeni bir 7 Ekim olayı yaşanır."

İSRAİLLİ BAKANLAR EMLAK PEŞİNDE, ESİRLER GÜNDEMDE DEĞİL

Haaretz, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de şimdiden emlak anlaşmaları peşinde olduğunu aktarırken, hükümetin İsrail esirlerini umursamadığını yazdı. Katar'daki Hamas liderlerine yönelik başarısız suikast girişiminin bile Netanyahu tarafından propaganda malzemesine dönüştürüldüğü kaydedildi.

SİYONİST BAŞBAKAN "8 AY DAHA SAVAŞ OLURSA MEMNUNİYETLE KARŞILARIM"

İsrail ordusunun, Gazze'deki operasyonların en az sekiz ay daha süreceğini bildirmesine rağmen Netanyahu'nun bunu bir sorun değil, tam tersine avantaj olarak gördüğü vurgulandı. Haaretz'e göre, Trump için bu tablo yalnızca "yıpratıcı bir siper savaşı" anlamına geliyor. Haberde, "Trump ayıldığında Netanyahu'nun oyununun bir blöf olduğunu görecek. Ancak o güne kadar Gazze'de hiçbir şey değişmeyecek" ifadelerine yer verildi.