SON DAKİKA... İsrail basını yazdı! Katil Netanyahu’nun 7 Ekim oyunu deşifre oldu: İşgali ve zulmü sürdürmekte kararlı
SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırdı. Tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen 21. Yüzyıl’ın en kanlı soykırımını gerçekleştiren Netanyahu’nun kirli stratejisini ise İsrail basını kaleme aldı. İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu’nun işgali ve zulmü sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı. Yazıda, Netanyahu’nun 7 Ekim tehdidi ise dikkatlerden kaçmadı…
İsrail gazetesi Haaretz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki savaş stratejisinin "yalana dayalı bir kurgu" olduğunu ve bu oyunun, ABD Başkanı Donald Trump gerçeği kavrayana kadar süreceğini yazdı. Haberde, İsrail'in iki yıla yaklaşan Gazze operasyonlarının ülkeyi çıkmaza sürüklediği, buna rağmen Netanyahu'nun savaşı üçüncü yıla taşımakta kararlı olduğu belirtildi.
"NETANYAHU HİÇ OLMADIĞI KADAR KİBİRLİ"
Haaretz'in dikkat çeken yazısında, İsrail Başbakanı'nın Gazze'de yürütülen operasyonlarla birlikte "hiç olmadığı kadar kibirli" hale geldiği ifade edildi. Gazete, hükümet ortaklarının şimdiden Gazze'de gayrimenkul anlaşmaları peşinde koştuğunu aktarırken, savaşın bitişine dair hiçbir işaretin bulunmadığının altını çizdi.
Netanyahu'nun önümüzdeki hafta ABD'ye giderek BM Genel Kurulu'nda konuşacağı ve Washington'da Trump ile görüşeceği hatırlatılan haberde, "Netanyahu, alkışlarla moral bulacak, lüks sofralarla güç tazeleyecek, ancak asıl mesele Trump'ın, Gazze savaşını bitirmek istediğine dair Netanyahu'nun yalanlarını ne zaman fark edeceği" denildi.