SON DAKİKA | İsrail Gazze’de sürgün planı için harekete geçti: Kuzeyden ve güneyden işgal başladı

Trump'ın Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planını gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran ve "Morag Koridoru" adı verilen bölgeyi tamamen işgal ettiğini belirten Katz, Philadelphi Koridoru ile Morag Koridoru arasındaki, Refah kentini içine alan bölgeyi "güvenli bölge" haline getirdiklerini iddia etti.

Katz, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve diğer mahallelerden halkın sürgün edilerek buraların da işgal edildiğini ve İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'na da girmeye başladığını ileri sürdü.

"Morag Koridoru"nun işgaliyle yüz ölçümü ortalama 360 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 5'te biri ve daha önce yardımların ulaştırıldığı Mısır sınırının Gazze tarafı Refah kentini de içine alacak şekilde İsrail ordusunun kontrolüne girmiş oldu.

"GÖNÜLLÜ GÖÇ" KİSVESİYLE ETNİK TEMİZLİK PLANI

Katz, "gönüllü göç" kisvesiyle Gazze Şeridi sakinlerini başka ülkelere taşımayı öngören etnik temizlik planına da değindi.

İsrail ordusunun faaliyetlerinin "Gazze'nin büyük bölümüne güçlü şekilde yayılacağı" tehdidinde bulunan Katz, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasına göre yaklaşık yüzde 65'i yasak bölge ilan edilen Gazze'de, halkı şu an bulundukları yerlerden de süreceklerine işaret etti.

Katz, "İlgilenenler ayrıca, ABD Başkanı'nın gerçekleştirmek için çalıştığımız vizyonuna uygun olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gönüllü olarak taşınabilecekler." sözleriyle sürgün planına "gönüllü göç" görüntüsü vermeye çalıştı.

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi'nin yaşanamaz hale geldiği gerekçesiyle Filistinli halkının başka ülkelere taşınmasını ve bölgenin yeniden inşa edilmesi planını açıklamıştı.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞEHRİNİN DOĞUSUNDAKİ MAHALLELERİ İŞGAL EDİYOR

İsrail ordusu, şeridin kuzeyinde kalan Gazze'nin şehir merkezinin doğusundaki El-Darac ve El-Tuffah mahallelerini de işgal etmek için saldırı başlattı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tampon bölgeyi genişletmek için El-Darac ve El-Tuffah mahallelerine saldırı başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin yerlerinden edilerek sürgün edildiği aktarıldı.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL'İN 18 MART'TAN BU YANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1563 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 18 Mart'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak bölgeye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1563 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak, bölgeyi parçalamak ve işgal etmek için "Morag Koridoru"nu oluşturmuş ve Refah kentine yoğun saldırılar düzenlemişti.