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Giriş Tarihi: 21.1.2025 16:55 Son Güncelleme: 21.1.2025 17:15

SON DAKİKA| İsrail’de askeri kriz: Genelkurmay Başkanı istifa etti!

Son Dakika: İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başarısızlığını kabul ederek görevinden ayrılacağını bildirdi.

SON DAKİKA| İsrail’de askeri kriz: Genelkurmay Başkanı istifa etti!

Son Dakika Haberleri: İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi istifa etti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 6 Mart itibarıyla geçerli olacak şekilde istifa etmek istediğini İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a ilettiği bildirildi. Halevi'nin, IDF'nin 7 Ekim'deki 'başarısızlığının sorumluluğunu' kabul ederek görevinden ayrılmak istediği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, IDF'nin halihazırda önemli başarılar kaydettiğini ve rehineleri serbest bırakmak üzere varılan anlaşmayı uygulama sürecinde olduğunu vurguladı. Halevi, 6 Mart tarihine kadar 7 Ekim'e ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılacağını ve IDF'yi 'gelecekteki sınamalara' hazırlayacağını söyleyerek, "IDF komutanlığını yüksek kaliteli ve kapsamlı bir şekilde halefime bırakacağım" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA| İsrail’de askeri kriz: Genelkurmay Başkanı istifa etti!
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