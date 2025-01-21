SON DAKİKA| İsrail’de askeri kriz: Genelkurmay Başkanı istifa etti!

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, IDF'nin halihazırda önemli başarılar kaydettiğini ve rehineleri serbest bırakmak üzere varılan anlaşmayı uygulama sürecinde olduğunu vurguladı. Halevi, 6 Mart tarihine kadar 7 Ekim'e ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılacağını ve IDF'yi 'gelecekteki sınamalara' hazırlayacağını söyleyerek, "IDF komutanlığını yüksek kaliteli ve kapsamlı bir şekilde halefime bırakacağım" ifadelerini kullandı.