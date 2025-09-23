SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

SON DAKİKA… Siyonist İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırdı… Bir yandan da bölgeyi ateş çemberine çevirmek için düğmeye bastı. İran’a, Suriye’ye, Lübnan ve Yemen’e saldıran İsrail, son dönemde Türkiye’yi de hedef göstermeye başladı. İsrail’den Barak MX hava savunma sistemini teslim alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ise Türkiye karşıtı söylemler yükselmeye başladı. Savunma Bakanı Vasilis Palmas Türkler için ‘işgalci’ ifadesini kullanırken Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “Akıllı planlar yapmalıyız ve Türkleri atmalıyız” çıkışı yaptı!

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. Tüm dünyanın görmezden geldiği zulüm sürerken, eli kanlı İsrail yönetimi bölgeyi ateş çemberine çevirmek için düğmeye bastı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

Son dönemde Türkiye'yi hedef gösteren İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek verdiği ve bölgeye gizli gizli silah ve askeri sevkiyat yaptığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

İSRAİL'DEN GKRY'E BARAK MX HAVA SAVUNMA SİSTEMİ!

İsrail'in Güney Kıbrıs'a gönderdiği silahlar arasında Barak MX hava savunma sistemi de vardı. Öyle ki İsrail'in Barak MX hava savunma sistemini Rum yönetimine göndermesi 13 Aralık akşamı sosyal medyada yayınlanan Limasol limanından yola çıkan uzun bir tır filosunun videosu ile ortaya çıktı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

BRANDAYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR AMA…

Videoda gece yarısı yola çıkan tırların üzerinde brandayla gizlenmeye çalışılan kamyonlara monte edilmiş füze rampaları görüldü. Rum ve Yunan medyası, İsrail ile Rum yönetimi arasında 4 yıl önce imzalanan anlaşma çerçevesinde füze sisteminin geldiğini yazdı. Hürriyet'in haberine göre Rum hükümeti hava savunma sistemi almalarının normal olduğunu belirtirken Savunma Bakanı Vasilis Palmas, "Gizli ve sessiz yapıyoruz çünkü Ada'da 40 bin Türk askeri var" ifadelerini kullanırken batarya ve füze sayısı ve yerleştirileceği yerler konusunda sessiz kaldı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

Dün yeni bir açıklama yapan Palmas, savunma kalkanını güçlendirmenin en temel görevleri olduğunu açıkladı. Türklerden 'işgalci' diyerek bahseden bakan küstah açıklamalara imza atarak "Biz uluslararası alanda tanınan bağımsız bir devletiz. 'Türk işgalcilerden' veya herhangi bir kesimden izin almayacağız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

150 KİLOMETRE MENZİLİ VAR: AKDENİZ, HATAY, KONYA…

İsrail'in hava ve uzay sanayi üretimi Barak MX sistemi, kamyonlar üzerine monte edilen mobil füze rampalarından oluşuyor ve her bir batarya 8 füze ateşleyebiliyor. Mobil sistem, 30-50 ve 150 kilometre menzilli farklı katmanlarda etkili füzeler ateşleyebiliyor, aynı anda birden fazla hedefe kilitlenebiliyor, birbirleriyle entegre hareket edebiliyor ve bu özellikleriyle tek başına kubbe görevi yapabiliyor. Uçak, füze ve insansız hava araçlarına karşı üretilen sistemin en önemli özelliği ise 3 boyutlu 460 km menzilli radarı. İsrail'in füze sisteminin radarlarıyla Antalya'dan Hatay'a Akdeniz bölgesi ile Konya'ya varıncaya kadar Türkiye'nin güneyini izleme kabiliyetine sahip olacağı iddia ediliyor.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

BAŞPİSKOPOS YEORGIOS NEFRET KUSTU

Gizli tutulan teslimatın ardından Türk düşmanlığıyla ünlü Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios nefret kusan ifadeler kullandı. Nisan ayında Paskalya mesajında ve ardından günümüze gelinceye kadar katıldığı ayinlerde Yunanistan'ı da dahil ederek koordineli bir şekilde Türkleri Kıbrıs'tan kovma çağrısı yapmaya başladı. Türklere nefret kusan Başpiskopos, "Helenlerin tarihi 3 bin yıllık, akıllı planlar yapmalıyız ve Türkleri atmalıyız" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

RUMLARA İSRAİL'İ ELEŞTİRMEK YASAK

Rum Haravgi gazetesi, Rum lider Nikos Hristodulidis'in diplomatik büro şefinin İsrail'den gelen 'emirle', İsrail'i eleştiren duvar yazılarının silinmesine yönelik genelge yayınladığını açıkladı. Ana muhalefetteki Komünist Akel Partisi yazılı açıklama yaparak, İsrail'i eleştirmenin bile yasaklandığına dikkat çekti ve "Bu ülkeyi Netanyahu rejimi mi yönetiyor, hükümet İsrail'e teslim oldu. Hükümetin Filistin halkının uğradığı soykırıma ve etnik temizliğe karşı tavrını ayıplıyoruz" diyerek sert çıktı.

SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

AKIL HOCALARI İSRAİLLİ DANIŞMAN: TÜRKLERİ ADADAN ATIN!

Kıbrıs Rum yönetiminin 'akıl hocalığını' ise uzun bir unvanı bulunan, Netanyahu hükümeti dahil İsrail'de birçok kuruma danışmanlık yapan, askeri ve strateji uzmanı Shay Gal oldu. Gal, Rumlara gönderilen Barak MX füze sistemini geliştiren ve üreten kamu şirketi İsrail hava ve uzay endüstrileri (IAI) şirketinin de bir dönem CEO yardımcılığını görevini yaptı. Geçtiğimiz ay Times of Israel adlı internet sitesinde sansasyonel bir yazı kaleme alan Shay Gal, İsrail'in Rum ve Yunanlılarla birlikte Türkiye'nin Kıbrıs'tan (KKTC) askeri operasyonla çıkartılması gerektiğini vurguladı. Gal, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin sınırları dışında kalması nedeniyle NATO'nun müttefiklerini koruyan 5'inci maddesinin kapsamına girmeyeceğini de yazdı. Gal'in açıklamasından kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum yönetimine Barak MX füze sisteminin ikinci partisi ulaştı.