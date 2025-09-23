SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!
SON DAKİKA… Siyonist İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdırdı… Bir yandan da bölgeyi ateş çemberine çevirmek için düğmeye bastı. İran’a, Suriye’ye, Lübnan ve Yemen’e saldıran İsrail, son dönemde Türkiye’yi de hedef göstermeye başladı. İsrail’den Barak MX hava savunma sistemini teslim alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ise Türkiye karşıtı söylemler yükselmeye başladı. Savunma Bakanı Vasilis Palmas Türkler için ‘işgalci’ ifadesini kullanırken Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios “Akıllı planlar yapmalıyız ve Türkleri atmalıyız” çıkışı yaptı!
Siyonist İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımına imza attı. Tüm dünyanın görmezden geldiği zulüm sürerken, eli kanlı İsrail yönetimi bölgeyi ateş çemberine çevirmek için düğmeye bastı.
Son dönemde Türkiye'yi hedef gösteren İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek verdiği ve bölgeye gizli gizli silah ve askeri sevkiyat yaptığı ortaya çıktı.
İSRAİL'DEN GKRY'E BARAK MX HAVA SAVUNMA SİSTEMİ!
İsrail'in Güney Kıbrıs'a gönderdiği silahlar arasında Barak MX hava savunma sistemi de vardı. Öyle ki İsrail'in Barak MX hava savunma sistemini Rum yönetimine göndermesi 13 Aralık akşamı sosyal medyada yayınlanan Limasol limanından yola çıkan uzun bir tır filosunun videosu ile ortaya çıktı.