SON DAKİKA… İsrail gizli gizli Barak MX hava savunma sistemi vermişti! Başpiskopos Yeorgios’tan küstah sözler: Türkleri Ada’dan atmalıyız!

BRANDAYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR AMA… Videoda gece yarısı yola çıkan tırların üzerinde brandayla gizlenmeye çalışılan kamyonlara monte edilmiş füze rampaları görüldü. Rum ve Yunan medyası, İsrail ile Rum yönetimi arasında 4 yıl önce imzalanan anlaşma çerçevesinde füze sisteminin geldiğini yazdı. Hürriyet'in haberine göre Rum hükümeti hava savunma sistemi almalarının normal olduğunu belirtirken Savunma Bakanı Vasilis Palmas, "Gizli ve sessiz yapıyoruz çünkü Ada'da 40 bin Türk askeri var" ifadelerini kullanırken batarya ve füze sayısı ve yerleştirileceği yerler konusunda sessiz kaldı.

Dün yeni bir açıklama yapan Palmas, savunma kalkanını güçlendirmenin en temel görevleri olduğunu açıkladı. Türklerden 'işgalci' diyerek bahseden bakan küstah açıklamalara imza atarak "Biz uluslararası alanda tanınan bağımsız bir devletiz. 'Türk işgalcilerden' veya herhangi bir kesimden izin almayacağız" ifadelerini kullandı.