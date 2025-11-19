SON DAKİKA| İsrail Lübnan’a hava saldırısı başlattı: Tehdidin ardından vurdular

Son Dakika: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Saldırılar, İsrail'in iki beldedeki bazı noktalar için tahliye uyarısı yapmasının ardından gerçekleşti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırılarla ilgili detaylı bilgiyi daha sonra vereceğini belirtti.