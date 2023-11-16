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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
Giriş Tarihi: 16.11.2023 18:33 Son Güncelleme: 16.11.2023 18:38

Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı

Son dakika haberi... Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı. Ekiplerimiz hareket edemiyor ve yaralılara ulaşamıyor.

AA
Son dakika: İsrail ordusu Gazze’de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı

Son dakika haberi... Filistin Kızılayı: İsrail tankları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni kuşattı. Ekiplerimiz hareket edemiyor ve yaralılara ulaşamıyor.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi: Enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki sabit hat ve cep telefonları ile internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: (Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz

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Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
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