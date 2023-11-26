Son dakika: İsrail ve Hamas arasında 3. esir değişimi

Son dakika haberi...İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edildi. 4 günlük ateşkes kapsamında 3. rehine takası da gerçekleşti. Mısır medyası ve Hamas'tan yapılan açıklamalara göre 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus Kızılhaç'a teslim edildi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Mısır, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurmuştu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında esir takasının yanı sıra Gazze'ye gönderilen yardım tırları ile Mısır'a getirilen yaralılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verilen insani aranın üçüncü gününün "sorunsuz bir şekilde" geçtiğini belirten Raşvan, "Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık." ifadelerini kullandı.

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