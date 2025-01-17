SON DAKİKA | İsrail’de Kabine ateşkes için toplanacak

Son dakika haberi: Gazze'de ateşkes kararı için, İsrail Devlet Televizyonu, İsrail'de Kabine'nin saat 11'de toplanacağını duyurdu.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, 15 Ocak'ta duyurulan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylaması yönünde giderek artan uluslararası baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

ÜÇ AŞAMALI ANLAŞMA

15 Ocak Çarşamba akşamı varılan ve İsrail kabinesi tarafından onaylanması halinde 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmanın aşamaları şöyle:

1. 42 GÜNLÜK ATEŞKES: Bu süreçte Hamas elinde rehineleri kademeli olarak serbest bırakacak. İsrail de işgal askerlerini çekmeye başlayacak ve insani yardımların girişine izin verecek. İsrail, Netzarim Koridoru da dahil olmak üzere Gazze'deki yerleşim alanlarından askerlerini çekmeye başlayacak. İsrail birliklerinin bu aşamada Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphia Koridoru'nda kalmaya devam edeceği bildiriliyor.İsrail rehinelere karşı bine yakın Filistinli tutukluyu iade edecek.

2. KALAN REHİNELERIN İSRAİL'E İADESİ: Katar Başbakanı El Tani, ikinci ve üçüncü aşamanın ayrıntılarının birinci aşamanın uygulanması sırasında kesinleşeceğini söyledi. Biden, planın ikinci aşamasında "savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi" için müzakerelerin öngörüldüğünü belirtti.

3. GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI: Biden, üçüncü aşamada Gazze'nin yeniden yapılanma planının devreye gireceğini söyledi. Gazze'ye insani yardım artacak ve yerinden edilen Filistinliler, Gazze'nin tüm bölgelerine geri dönebilecek. Son rehineler de bırakılacak.