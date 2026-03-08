SON DAKİKA: İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi akın akın terk ediyor: Bilet fiyatları uçuşa geçti
İran-İsrail savaşının 9. gününde bölgede tansiyon düşmek bilmezken, mahsur kalan binlerce kişi için kritik karar alındı. Ben Gurion Havalimanı’ndan New York, Atina ve Larnaka’ya özel tahliye seferleri başlatılırken, ülkeden ayrılmak isteyenlerin ödediği rakamlar dudak uçuklattı. İşte bölgedeki büyük kaçışın tüm detayları...
İsrail-ABD-İran üçgeninde patlak veren savaş, dokuzuncu gününde karşılıklı misilleme saldırılarıyla şiddetini artırıyor.
SAVAŞIN 9. GÜNÜNDE "BÜYÜK KAÇIŞ" BAŞLADI
Bölgeden gelen son bilgilere göre, çatışmaların ortasında kalan binlerce turist ve yabancı uyruklu vatandaş için tahliye koridoru açıldı. İsrailli Channel 14 tarafından duyurulan haberde, Ben Gurion Havalimanı'nda yoğun bir hareketliliğin yaşandığı ve uçuşların başladığı bildirildi.
STRATEJİK NOKTALARA ÖZEL SEFERLER
Operasyon kapsamında, savaşın başlangıcından bu yana ülkede mahsur kalan binlerce kişi için New York, Atina ve Larnaka gibi stratejik noktalara onlarca sefer planlandı. Her bir uçuşta ortalama 70 yolcunun taşınması öngörülürken, bu merkezlerin yolcular için dünyaya açılan birer "güvenli kapı" olması hedefleniyor. Avrupa ve Doğu Akdeniz'deki bu duraklara ulaşan yolcular, buradan diğer ticari seferlerle ülkelerine dönebilecek.